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Ученые рассказали об особенностях новых линий «Омикрона»

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В России не выявлено случаев COVID-19, вызванных новыми вариантами «Омикрона» ВА.4 или ВА.5. Об этом «Известиям» сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

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По ее словам, эти варианты родственны линии «Омикрона» BA.2 — так называемому «стелс-Омикрону», и отличаются от него рядом мутаций.

«Повышенное внимание к этим линиям связано с предположительной возможностью ухода от иммунного ответа переболевших», — рассказала Черкашина.

По ее словам, у новых вариантов «Омикрона» есть четыре мутации в гене S-белка.

«Одна из них — возвращение к дикому типу (речь об уханьском штамме. — «Известия»). Еще две из мутаций в S-белке — уже хорошо известные и встречались ранее. Это делеция HV69-70, которая встречалась в вариантах «Альфа», «Бета» и «Омикрон» ВА.1, и мутация L452R — она была в геноварианте «Дельта», — рассказала Черкашина.

L452R отвечает за ускользание штамма от антител, пояснил ученый-генетик Дмитрий Прусс.

Это известно еще со времен штамма «Дельта», пояснил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Линии и жизни: новые варианты «Омикрона» могут лучше уходить от иммунитета

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