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В Совфеде рассказали о реализации поправок в Конституцию

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Всего за весь период с 2020 года было принято порядка 136 законов, направленных на реализацию конституционных поправок. Об этом в интервью «Известиям» сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

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«Эта работа еще продолжается. Также большая работа идет по приведению в соответствие с принятыми поправками законодательства субъектов РФ. На федеральном уровне практически все реализовано», — отметил парламентарий.

Также во время беседы он перечислил условия возвращения западных соцсетей, высказал мнение о судьбе YouTube и объяснил законы, принятые во время спецоперации.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Если YouTube будет нарушать законы РФ — его ждет блокировка»

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