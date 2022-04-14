В Совфеде рассказали о реализации поправок в Конституцию
Всего за весь период с 2020 года было принято порядка 136 законов, направленных на реализацию конституционных поправок. Об этом в интервью «Известиям» сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
«Эта работа еще продолжается. Также большая работа идет по приведению в соответствие с принятыми поправками законодательства субъектов РФ. На федеральном уровне практически все реализовано», — отметил парламентарий.
Также во время беседы он перечислил условия возвращения западных соцсетей, высказал мнение о судьбе YouTube и объяснил законы, принятые во время спецоперации.
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«Если YouTube будет нарушать законы РФ — его ждет блокировка»