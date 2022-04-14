Банк России на днях решил внепланово понизить с 11 апреля ключевую ставку на 300 б.п., до 17%. Срочное изменение денежно-кредитной политики было продиктовано не политическими решениями, а приведением в соответствие политики ЦБ экономическим реалиям. Оно последовало за снижением ставок денежного рынка, проинфляционных рисков, началом стабилизации курса рубля. Следующее заседание регулятора состоится 29 апреля. Стоит ли ожидать повторного смягчения денежной политики и соответствующего снижения ставок по банковским продуктам?

Основной задачей резкого повышения ставки до 20% в конце февраля было избежание снятия рублевых средств со счетов населения, противодействие инфляционным процессам и оттоку капитала. Еще на заседании 21 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что «резкое увеличение ставки — лишь временная антикризисная мера».

Следующим этапом после того, как экономическим властям удалось предотвратить панику на финансовых рынках и стабилизировать оттоки средств из кредитных организаций, становится снижение волатильности макропоказателей: инфляции, объемов производства, уровня занятости, сальдо торгового и платежного балансов. И хотя сохраняется большая неопределенность, ряд опережающих индикаторов позволяют перейти к перенастройке ДКП: изменению уровня ставки, объема предоставляемой ликвидности, регуляторным послаблениям и т.д.

Важным опережающим индикатором стали предварительные данные Росстата о величине роста инфляции за прошедшую неделю. По данным, представленным первым вице-премьером Андреем Белоусовым, инфляция в России с 2 по 8 апреля замедлилась до 0,66% против 0,99%, 1,16%,1,9% на предыдущих неделях. При этом он считает суммарный объем поддержки экономики (включая льготные кредиты) в размере 7–8 трлн рублей безопасным для инфляции.

Тенденция поступательного снижения инфляции обнадеживает участников рынка. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин полагает, что инфляция по итогам года может быть в диапазоне от 17 до 20%. Практика вербальных интервенций в периоды нестабильности на рынках распространена и заявления способны предотвратить панику среди инвесторов и снизить объемы спекулятивных операций. Но не будем забывать про сохраняющуюся неопределенность экономической и внешнеполитической ситуации.

В условиях временного сжатия экономики значительные средства, сопоставимые с объемом стимулирования в первый год пандемии, могут подтолкнуть инфляцию к очередному витку роста. Тем не менее в моменте важнее привести ключевую ставку к экономическим реалиям, а мы видим, что кривая бескупонной доходности государственных облигаций по-прежнему находится ниже 17%. Доходность ОФЗ — в рамках 10–16% в зависимости от срока погашения.

Для того, чтобы не происходило сжатие экономики, восстанавливались процессы кредитования, повышалась экономическая активность, необходимо оперативно корректировать ставку, ведь она в том числе определяет стоимость фондирования для кредитных организаций, а значит служит ориентиром для розничных ставок для физических и юридических лиц.

Незначительное снижение ключевой ставки на заседании 29 апреля весьма вероятно, если не произойдет непредвиденных событий. С учетом текущих тенденций ставка может быть сокращена до 15–16%.

Ближайшие полгода ставят перед российской экономикой непростую и достаточно срочную задачу нахождения новых рынков сбыта. От того, как быстро удастся частично переориентировать экспортные потоки, зависит достаточность ресурсов для финансирования программ поддержки экономики.

При этом стабильность курса рубля вызывает наименьшие опасения. Требование продажи экспортерами 80% валютной выручки поддерживает его. С учетом снижения спроса на валюту со стороны импортеров, физических лиц и финансовых организаций рубль мог бы продолжить укрепление. Экспортеры не находят достаточного спроса на валюту на внутреннем рынке. Однако для экономики не выгоден слишком крепкий курс рубля, и вероятно создание регулятором условий для поддержания российской валюты на текущих уровнях или плавного её ослабления за счёт снижения обязательного порога продажи долларов и евро экспортерами. Это означает, что девальвационные риски не будут давить на цены, если не возникнет необходимости введения новых жестких валютных ограничений в связи с внешнеполитической ситуацией.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора