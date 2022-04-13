Кудрин: инфляция в России по итогам 2022 года может достичь 20%

Кудрин: инфляция в России по итогам 2022 года может достичь 20%

2022-04-13 14:26:24

2022-04-13 14:26:24

2022-04-13 14:26:24

2022-04-13 14:26:24

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