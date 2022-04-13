Украинские боевики превратили Харьков в город-призрак на глазах режиссера из США

Американской режиссер Гонсало Лира, с самого начала спецоперации находившийся на Украине, рассказал о жизни в Харькове, который он назвал городом-призраком.

В беседе с «Известиями» мужчина заявил, что не может покинуть город из-за действий украинских боевиков, которые прикрываются гражданами как живым щитом.

«В марте еще было возможно покинуть Харьков на машине. Но солдаты стояли на всех постах. Они выгоняли людей из машин и проверяли их, из машин забирали всё самое ценное. Это было три недели назад. Сейчас почти никто не уезжает. Единственное верное решение — тихо сидеть здесь. Такое решение принимает большинство оставшихся людей и я. Это своего рода город-призрак. Здесь всё работает, есть базовые сервисы. Но нет людей», — отметил Лира.

Кроме того, есть сведения, что в жилища горожан вламываются бывшие заключенные. По словам режиссера, опасность для жителей также представляют разгуливающие по городу злоумышленники с оружием, которое украинские власти бесконтрольно раздают всем желающим.

«В городе ощущается опасность. Многие заключенные теперь ходят в форме и носят с собой оружие, чтобы «защищать город», как предполагается. Но от многих я слышу, что они были выпущены режимом [президента Украины] Зеленского, чтобы никто не мог покинуть город», — подчеркнул режиссер.

Он также отметил, что западные СМИ при этом продолжают распространять ложную информацию о ситуации на Украине.

12 апреля жители Мариуполя рассказали журналистам, в том числе иностранным, о ситуации в городе и жестоком обращении со стороны Вооруженных сил Украины. Одна из жительниц сообщила, что дом ее матери сгорел из-за действий ВСУ, при этом тех, кто пытался тушить пожар, расстреливали снайперы. Горожане также рассказали, что украинские военные обращались со стариками, «как со скотом», а всех, кто остался в Мариуполе, власти уже окрестили предателями.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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