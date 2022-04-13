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Свыше тысячи морпехов ВСУ сдались в плен в Мариуполе

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В Мариуполе в плен сдались два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), это примерно тысяча солдат. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил военный обозреватель Семен Пегов.

«По данным проекта WarGonzo, среди них более 200 раненых», — написал он в Telegram-канале.

Эту информацию подтверждает и корреспондент ВГТРК Александр Сладков, который сейчас находится в Мариуполе. Он опубликовал видео сдачи солдат ВСУ в плен в своем Telegram-канале.

По информации журналиста, в плен сдались около тысячи военных ВСУ, среди которых много раненых: около 300 человек.

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров 13 апреля заявил, что решение более тысячи морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе сдаться в плен является правильным выбором.

9 апреля попавший в плен украинский солдат рассказал, сколько боевиков сейчас находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. На данный момент на территории завода находятся 200–300 наемников, но из какой они страны, не уточняется. Кроме того, пленный отметил, что на «Азовстали» расположились 1500–2000 боевиков «Азова» (запрещенная в РФ организация).

4 апреля глава Чечни рассказал, что более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам в Мариуполе. Он отметил, что сдавшиеся в плен морпехи находятся в полной безопасности, и призвал украинских военных вместе с российскими навести порядок в стране ради мирной жизни.

В тот же день Минобороны РФ заявило о сохранении жизни украинским военным и наемникам, которые решат сложить оружие и покинуть Мариуполь.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе. Как подчеркивали в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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