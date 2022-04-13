Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Намибии

В Намибии сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Об этом в среду, 13 апреля, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков находился в 36,5 км к югу от города Кхорихас. Как отмечает RT, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Ранее в этот день землетрясение произошло у берегов Японии. Магнитуда составила 4,5. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 143 км к северо-западу от города Наха в районе группы островов Рюкю.

10 апреля подземные толчки магнитудой 6,2 зафиксировали у побережья тихоокеанского государства Вануату. Как пишет сайт kp.ru, землетрясение произошло в 65 км к юго-западу от провинции Малампа.