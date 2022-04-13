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Землетрясение произошло у берегов Японии

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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом в среду, 13 апреля, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 143 км к северо-западу от города Наха в районе группы островов Рюкю, пишет RT.

Очаг землетрясения находился на глубине 1 км. О жертвах и разрушениях информации не поступало.

4 апреля три землетрясения менее чем за час случились на западном побережье Японии в префектуре Исикава. Магнитуда первых двух составила 4,3 и 4,1, магнитуда третьего снизилась до 4,0. Сила толчков достигла четырех баллов по принятой в Японии семибалльной шкале.

Как отмечает телеканал «360», в середине марта при землетрясении на северо-востоке Японии пострадали более 200 человек, также есть погибшие. Эпицентр располагался в Тихом океане. Произошло цунами.

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