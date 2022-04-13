Четыре вагона со щебнем сошли с рельсов под Омском

На участке Западно-Сибирской железной дороги в Омской области с рельсов сошли четыре вагона со щебнем. Об этом сообщили в среду, 13 апреля, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Сегодня около 05 часов местного времени (02:00 мск) на подъездных путях Называевской дистанции пути Западно-Сибирской железной дороги при производстве маневровых работ в процессе движения грузового поезда произошел сход четырех вагонов со щебнем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате произошедшего нет, график движения поездов остался прежним.

Теперь, добавили в ведомстве, предстоит проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

4 апреля сообщалось, что на железнодорожном участке Оскемен–Кумыстау на востоке Казахстана 18 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, некоторые из них упали в Иртыш. В пресс-службе национального железнодорожного перевозчика «Казахстан темир жолы» (КТЖ) уточнили, что два сошедших вагона с рудой являются собственностью России, еще 16 вагонов со шлаком принадлежат казахстанской компании.

31 марта пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) информировала об изменении графика движения трех пригородных поездов, который произошел в результате схода с рельсов двух пустых грузовых железнодорожных вагонов на станции Тихоокеанская в Приморском крае.

6 марта на участке Транссибирской железнодорожной магистрали в Приморском крае семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Угрозы для экологии в результате аварии не было.