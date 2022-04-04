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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Казахстане и упали в Иртыш

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На востоке Казахстана 18 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает в понедельник, 4 апреля, пресс-служба национального железнодорожного перевозчика «Казахстан темир жолы» (КТЖ).

Отмечается, что инцидент произошел накануне в полдень на железнодорожном участке Оскемен – Кумыстау.

«3 апреля 2022 года в 12 часов 04 минуты на железнодорожном участке Оскемен — Кумыстау Восточно-Казахстанской области в грузовом поезде произошел сход с рельсов 18-ти вагонов. Поезд двигался со скоростью 37 км/час», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что два сошедших вагона с рудой являются собственностью России, еще 16 вагонов с шлаком принадлежат казахстанской компании.

В результате схода вагонов пострадавших нет, задержки пассажирских и грузовых поездов не производились.

В настоящее время, отметили в компании, ведутся восстановительные работы, для расследования всех и обстоятельств инцидента создана комиссия из числа руководителей АО «НК «КТЖ».Видеоролик с места происшествия появился в Сети.

На кадрах видно, что некоторые вагоны упали в воду, данный участок железной дороги пролегает над рекой Иртыш.

31 марта пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) сообщила, что в Приморском крае на станции Тихоокеанская два пустых грузовых железнодорожных вагона сошли с рельсов. Сообщалось о задержке пригородных поездов по маршрутам: Тихоокеанская–Партизанск; Мыс Астафьева – Партизанск; Партизанск – Мыс Астафьева. Доставка пассажиров на участке Находка – Мыс Астафьева.

Для устранения последствий аварии задействован восстановительный поезд станции Партизанск, уточнили в ДВЖД.

6 марта на участке Транссибирской железнодорожной магистрали в Приморском крае семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Угрозы для экологии в результате аварии не было.

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