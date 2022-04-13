Матери перепутанных в роддоме детей добились компенсации от Минфина

Челябинский областной суд обязал Минфин России выплатить 8 млн рублей в качестве компенсации после инцидента с подменой детей в роддоме в 1982 году.

«Решение Кизильского районного суда от 17 декабря 2021 года об отказе в удовлетворении исковых требований отменено, вынесено новое решение. Исковые требования удовлетворены частично, в пользу каждой истицы взыскано по 2 млн рублей с Министерства финансов РФ в счет компенсации морального вреда», — уточнили в пресс-службе суда.

Изначальные требования предполагали выплаты в размере 10 млн рублей каждой пострадавшей. Истицами по делу выступили Василя Баймурзина и Валентина Баулина, а также их дочери Алена Романова и Гульсина Кудрякова. В иске, помимо Минфина, фигурировали министерства здравоохранения, финансов, имущества и природных ресурсов Челябинской области, а также ГБУЗ «Районная больница села Кизильское».

Инцидент произошел в июле 1982 года в роддоме села Кизильское. Сотрудники учреждения перепутали новорожденных Алену и Гульсину. Несмотря на сомнения Валентины Баулиной, медработники заверили, что ошибки быть не может. Правда стала известна гораздо позже и была подтверждена генетическим исследованием.

При этом, когда в 2021 году обе женщины и их дочери обратились в Кизильский районный суд, их иски отклонили, объясняя это тем, что на момент происшествия в 1982 году в СССР не существовало законопроектов о компенсации морального вреда.