Сухие молочные смеси просят признать товаром для госнужд

Производителей детских сухих молочных смесей просят внести в список системообразующих предприятий, а их продукцию признать товаром для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Это даст им право на льготные кредиты и преференции при заключении госконтрактов. Соответствующие предложения в Минсельхоз, Минпромторг и Роспотребнадзор направит депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

«Безусловно, поддержка производителей необходимо и для того, чтобы смесь была на полках магазинов и завтра, и через три года. Какие мы видим пути решения? Производителей сухих молочных смесей необходимо внести в список системообразующих предприятий — это даст им право на льготное кредитование, чтобы получить оборотные средства», — сказала Буцкая.

Также, по словам парламентария, важно вернуть сухие смеси в список товаров «для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Они исчезли оттуда совсем недавно — 5 марта 2022 года. Это произошло после изменения приказа Минфина №126Н, устанавливающего преференции для российских производителей при госзакупках. На отечественную продукцию, перечисленную в приложениях, действует повышенная цена контракта в размере 15-20%. Раньше сухие молочные смеси входили в этот перечень.

Для того, чтобы молочные смеси не стали дефицитом на полках российских магазинов, необходимо начать и ускорить сертификацию продукции из стран-партнеров, добавила Татьяна Буцкая. Все предложения в ближайшее время будут направлены в профильные ведомства — Минсельхоз, Минпромторг, Роспотребнадзор.

В настоящее время российские компании «Инфаприм» и «Фармалакт» производят 9 тысяч тонн сухих молочных смесей в год. Это 28% от всего рынка сухого детского питания в России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Искусство вскармливания: для производителей детских смесей просят преференций