Прямой эфир

Сухие молочные смеси просят признать товаром для госнужд

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Производителей детских сухих молочных смесей просят внести в список системообразующих предприятий, а их продукцию признать товаром для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Это даст им право на льготные кредиты и преференции при заключении госконтрактов. Соответствующие предложения в Минсельхоз, Минпромторг и Роспотребнадзор направит депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Цена на вырост: регионы проверяют обоснованность подорожания товаров для детей
И что эксперты советуют родителям в сложившейся ситуации

«Безусловно, поддержка производителей необходимо и для того, чтобы смесь была на полках магазинов и завтра, и через три года. Какие мы видим пути решения? Производителей сухих молочных смесей необходимо внести в список системообразующих предприятий — это даст им право на льготное кредитование, чтобы получить оборотные средства», — сказала Буцкая.

Также, по словам парламентария, важно вернуть сухие смеси в список товаров «для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Они исчезли оттуда совсем недавно — 5 марта 2022 года. Это произошло после изменения приказа Минфина №126Н, устанавливающего преференции для российских производителей при госзакупках. На отечественную продукцию, перечисленную в приложениях, действует повышенная цена контракта в размере 15-20%. Раньше сухие молочные смеси входили в этот перечень.

Для того, чтобы молочные смеси не стали дефицитом на полках российских магазинов, необходимо начать и ускорить сертификацию продукции из стран-партнеров, добавила Татьяна Буцкая. Все предложения в ближайшее время будут направлены в профильные ведомства — Минсельхоз, Минпромторг, Роспотребнадзор.

В настоящее время российские компании «Инфаприм» и «Фармалакт» производят 9 тысяч тонн сухих молочных смесей в год. Это 28% от всего рынка сухого детского питания в России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Искусство вскармливания: для производителей детских смесей просят преференций

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022