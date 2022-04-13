В Минэнерго назвали коридор стоимости нефти в ближайшей перспективе

Цена нефти в ближайшее время может колебаться в коридоре $80-150 за баррель, допустил в интервью «Известиям» министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Стоимость нефти в пределах $80-150 за баррель в принципе возможна, но наша задача заключается не в угадывании, сколько будет стоить нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли. Мы готовы продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен», — отметил министр.

Он также прокомментировал выход иностранцев из крупных российских нефтяных и энергетических компаний.

«На деле можно говорить пока о гипотетическом выходе. Прорабатываем сейчас разные варианты, ведь компании же не просто выйдут, им нужно найти покупателя. Некоторые иностранные игроки заявляют о том, что не будут заниматься новыми инвестиционными проектами, но продолжат реализовывать действующие инвестпроекты. Наша задача — отслеживать эту ситуацию, контролировать сохранение рабочих мест на предприятиях», — отметил он.

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