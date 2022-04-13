Скончался американский актер и комик Гилберт Готфрид

Американский актер и комик Гилберт Готфрид умер в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. Об этом 12 апреля сообщили его родственники в официальном аккаунте артиста в Twitter.

«Мы с разбитым сердцем сообщаем о смерти нашего любимого Гилберта Готфрида после продолжительной болезни. В дополнение к тому, что Гилберт был самым знаковым голосом в комедии, он был прекрасным мужем, братом, другом и отцом двух своих маленьких детей», — написала его семья.

Как сообщает USA Today со ссылкой на публициста и друга комика Гленна Шварца, причиной смерти стала рецидивирующая желудочковая тахикардия, нарушение сердечного ритма, вызванное нерегулярными электрическими сигналами в нижних отделах сердца.

Гилберт Готфрид родился в Нью-Йорке в 1955 году. Впервые как стендап-комик попробовал себя в 15 лет на выступлениях в клубах своего родного города. В 1980 году попал в телевизионную программу «В субботу вечером в прямом эфире», где в течение года сыграл множество ролей в выпусках, в том числе пародии на политика-бизнесмена Дэвида Стокмана и режиссёра Романа Полански.

На широком экране появился в 1984 году в фильме «Дом Бога», а в 1992 году выступил как актёр озвучивания в роли попугая Яго в полнометражном мультфильме «Аладдин».