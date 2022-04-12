Житель Подмосковья обнаружил снаряд от миномета у автомойки

В подмосковном поселке Калининец местный житель, проходя мимо автомобильной мойки, обнаружил снаряд от миномета.

Как выяснили «Известия», боеприпас находился в холщовом мешке. Остается неизвестным, кто оставил снаряд у автомойки и с какой целью.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 25 января, сообщалось, что в городе Арсеньеве Приморского края в одном из жилых домов произошел взрыв гранаты. Сообщалось, что в результате взрыва пострадали шесть человек. Один из них скончался.

В начале октября прошлого года 15-летний школьник получил травмы во время игры с боеприпасами в Хабаровске. По данным правоохранительных органов, подросток нашел охотничьи патроны возле гаражей. Один из снарядов сработал в руках мальчика.