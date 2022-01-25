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В жилом доме в Приморье взорвалась граната

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В городе Арсеньеве Приморского края в одном из жилых домов произошел взрыв гранаты. Об этом во вторник, 25 января, сообщил источник «Известиям».

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По предварительным данным, в результате взрыва пострадали шесть человек. Один из них скончался.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Подробности выясняются.

В начале октября прошлого года 15-летний школьник получил травмы во время игры с боеприпасами в Хабаровске. По данным правоохранительных органов, подросток нашел охотничьи патроны возле гаражей. Один из снарядов сработал в руках мальчика.

В конце того же месяца в квартире одного из жилых домов в Московском микрорайоне Брянска также взорвалась граната. На тот момент в квартире находилась компания из четырех человек. Двое из них скончались. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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