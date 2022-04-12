Мишустин сообщил о продлении действия истекших водительских прав

В России продлили срок действия водительских удостоверений на три года. Об этом во вторник, 12 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума профильной комиссии кабмина.

«Еще одно постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан. Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет», — сказал он.

Позже в МВД уточнили, что нововведение коснется водителей личных автомобилей и тех, кто использует транспортные средства для работы. Процесс будет осуществляться автоматически, без непосредственного участия держателей прав.

Также на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов. Аналогичная мера распространится на отдельные санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельства о госрегистрации племенных стад.

Кроме того, послабления коснутся заключений Госавтоинспекции о соответствии учебно-материальной базы автошкол установленным требованиям, действие которых также продлят на год. Данный комплекс мер позволит снизить нагрузку на россиян, предпринимателей, организации, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.

С инициативой о продлении водительских прав выступили 6 апреля Минэкономразвития РФ и МВД РФ. Предполагалось, что такое решение поможет поддержать бизнес в условиях санкций. Продление срока действия документов затронет более 5 млн водителей по всей стране.

11 апреля стало известно, что в РФ россияне стали реже сдавать экзамен на водительские права с первого раза. Согласно данным Госавтоинспекции, ГИБДД России за 2021 год провела 7,7 млн экзаменов на водительские права, из них 3,4 млн человек сдавали теорию и 4,3 млн — практику. По сравнению с показателями 2020 года число водителей, успешно сдавших теоретический и практический экзамены на права с первого раза, сократилось на 4 и 14% соответственно.