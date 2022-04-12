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Сдавшийся военный ВСУ рассказал о сбежавшем командире

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Сдавшийся в плен военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Гринаш во вторник, 12 апреля, рассказал, как командир его подразделения бросил солдат, сбежав, когда их окружили.

«Изначально мы не знали, куда мы едем. Лично я думал, что мы едем куда-то в Киев либо в Харьков. Нам даже водитель не говорил, я лично спрашивал. Мы приехали в Северодонецк, и я не сразу узнал, что я там нахожусь. Мы пробыли там несколько дней, и я лично там просто дежурил. И вот на днях нашел такую бумажку, где призывают сдаться», — сообщил Гринаш.

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Он рассказал, что вскоре их подразделение окружили войска, и командир «просто убежал».

«Командир якобы вышел посмотреть на улицу, буквально метров на 30 отошел, посмотрел. Я предполагаю, что он увидел, что нас почти окружили. И он даже не вернулся к нам, чтобы нас предупредить», — поделился Гринаш.

Солдат добавил, что командир не выходил на связь около 15–20 минут, хотя у него была рация. Позднее он сообщил, что ранен и сбежал.

«Он бросил нас, оставил нас. Нас было 16 человек. Ну и нас окружили. После нескольких часов я вспомнил про эту бумажку, и мы решили сдаться. Я хотел бы призвать сложить оружие всех», — рассказал военнослужащий.

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