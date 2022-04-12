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В МВД уточнили информацию о продлении срока действия водительских прав

МВД: Действие истекших прав продлят для личных автомобилей и для работы
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Срок действия истекших водительских удостоверений продлят на три года как для водителей личных автомобилей, так и для тех, кто использует транспортные средства для работы. Об этом 12 апреля сообщили в МВД.

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«Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

В течение трех лет необходимости в замене «просроченных» прав у них не будет, они продлятся автоматически.

Как отметили в МВД, на выдачу водительских удостоверений при истечении срока приходится большая часть выдаваемых водительских удостоверений. Продление срока действия прав позволит более чем 5 млн водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами.

Также МВД России информирует, что на один год продлены заключения Госавтоинспекции о соответствии учебно-материальной базы автошкол установленным требованиям. Данное послабление направлено на сокращение административной нагрузки на бизнес, подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в этот день премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что действие водительских удостоверений, срок действия которых скоро истекает, продлят на три года. Кроме этого, на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов. Аналогичная мера распространится на отдельные санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельства о госрегистрации племенных стад.

6 апреля стало известно, что с инициативой о продлении водительских прав выступили Минэкономразвития РФ и МВД РФ. Предполагалось, что такое решение поможет поддержать бизнес в условиях санкций.

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