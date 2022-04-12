Ритейлер O`KEY Group отчитался о финансовых результатах за прошлый год

Одна из крупнейших в России продовольственных сетей O`KEY Group (Группа «О’КЕЙ») объявила финансовые результаты за 2021 год.

Согласно отчетности, подтвержденной аудиторами, общая выручка Группы увеличилась на 7,3% в годовом выражении до 187,1 млрд рублей. При этом наиболее значительный рост продемонстрировала сеть дискаунтеров «ДА!», доход которой увеличился на 34,0% в годовом выражении до 34,8 млрд рублей «благодаря росту LFL-выручки и расширению торговых площадей», говорится в документе.

Доход гипермаркетов «О’КЕЙ» вырос на 2,6% до 152,3 млрд рублей, в частности, благодаря открытию новых магазинов.

Ранее Группа «О’КЕЙ» анонсировала развитие сети дискаунтеров «ДА!». Генеральный директор ГК Армин Бургер, в частности, отмечал, что растущая популярность уникального ценностного предложения продолжает приносить устойчивый рост LFL-трафика. По его словам, компания нацелена на дальнейшее развитие сети дискаунтеров в Москве и других городах — их количество планируется удвоить. По прогнозам компании, доля выручки «ДА!» в среднесрочной перспективе может составить около 40-50% от общей выручки ГК «О’КЕЙ».

Прибыль O`KEY Group до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) достигла 15,5 млрд рублей, увеличившись за год на 4,5%. Тот же показатель у дискаунтеров «ДА!» вырос более чем в два раза в годовом выражении до 1,7 млрд рублей.

В Группе заявили, что на протяжении отчетного периода финансовое положение компании оставалось стабильным.

O`KEY Group также ранее сообщала, что планирует дальнейшие инвестиции в развитие гипермаркетов «О’КЕЙ» в московском регионе и собирается открыть в апреле 2022 года четыре новых магазина, приобретенных в рамках сделки с Х5 Group. Первый из них уже был открыт в Сергиевом Посаде. В компании отмечают, что новый формат магазинов с упором на продукцию категории fresh и ultra-fresh позволит ей в ближайшие 10 лет занять «качественно иные рыночные позиции в этой нише».

На конец 2021 года в O`KEY Group входило 230 магазинов в России — 78 гипермаркетов и 152 дискаунтера. Первый гипермаркет открылся в 2002 году в Санкт-Петербурге, в 2015-м Группа запустила сеть дискаунтеров «ДА!».