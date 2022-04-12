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Многодетная сова поселилась в парке подмосковной усадьбы Быково

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В Московской области в парке усадьбы Быково фотограф-анималист заметил сову неясыть с совятами. Снимки он опубликовал в одном из местных пабликов.

По словам зоозащитника, впервые за три года у совы, живущей в Воронцовском парке, появились птенцы, и сразу пять.

Главный специалист природоохранного фонда «Верховье» Павел Воеводин, в свою очередь, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что в последние годы в лесах Московской области снижается популярность серых неясытей. Эти птицы считаются довольно редкими.

Обычно в кладке у сов два или три яйца, а больше четырех — уже большая редкость. Поэтому случай в усадьбе Быково можно назвать уникальным.

Ранее сообщалось, что у Подмосковья будет собственный атлас птиц. Для составления каталога орнитологи из области и их столичные коллеги отправились в городские округа. Всю территорию поделили на 480 квадратов. Списки видов птиц рассортируют по характеру пребывания: залетные, пролетные, зимующие и гнездовые. Орнитологам предстоит оценить численность пернатых.

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