Свой атлас птиц появится у Московской области

У Подмосковья будет собственный атлас птиц. Для составления каталога орнитологи из области и их столичные коллеги отправились в городские округа. Всю территорию поделили на 480 квадратов. Списки видов птиц рассортируют по характеру пребывания: залетные, пролетные, зимующие и гнездовые. Орнитологам предстоит ценить численность пернатых.

Инициаторы проекта — ученые из Зоологического музея МГУ. По словам научного руководителя заказника «Журавлиная родина» Ольги Гринченко, которые приводит «Подмосковье сегодня», проект является научно-просветительским, но подойдет и для любителей. Часто жители присылают свои данные о птицах. Их проверяют и уточняют о них всю информацию.

Работу исследователей облегчает наличие у местных жителей современной техники для фиксации пребывания птиц. Многие передают фото и видео со своих телефонов, аудиозаписи звуков.

Проект должен завершиться до 2023 года. Он является логическим продолжением проектов по составлению атласа птиц Москвы и атласа птиц европейской части России.