Ремонт цирка в Иркутске за 1 млрд рублей начнут в конце 2022 года

В Иркутске здание Росгосцирка начнут ремонтировать в конце 2022 года, а завершат к концу 2024 года. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, завершены инженерные изыскания и подготовлен отчет о техническом состоянии конструкций здания.

Осенью этого года должно быть готово заключение Главгосэкспертизы по проектно-сметной документации, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт единого заказчика в сфере строительства.

Планируется устранить во время реконструкции физический износ строительных конструкций, модернизировать инженерно-технические системы здания, создать условия для проведения современных цирковых представлений. Кроме того, после модернизации в цирке появятся особые помещения для содержания цирковых животных.

Иркутский государственный цирк реконструируют в рамках нацпроекта «Культура». На работы планируется потратить почти 1,1 млрд рублей из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что ФАС приостановила определение подрядчика для ремонта цирка по жалобе тюменской компании.