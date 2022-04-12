Глава СКР взял на контроль дело о травмах ребенка в Севастополе

Глава СКР РФ Александр Бастрыкин лично проконтролирует, как ведется расследование дела о травмировании ребенка в Севастополе. Мальчик пострадал на территории школы-интерната.

ИА SevastopolMedia пишет, что в приемную председателя СК обратилась жительница Севастополя с сообщением о том, что ее сын получил в школе-интернате травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

В ГСУ СК по Крыму и городу Севастополю по факту случившегося возбудили уголовное дело. Однако женщина попросила принять меры, чтобы активизировать расследование и привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что в школе Саратова 15-летняя ученица упала с лестницы. Она получила травмы. Подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Со слов одноклассницы пострадавшей, ученица девятого класса во время перемены упала на ступеньку в санитарной комнате.