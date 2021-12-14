Девочка получила травмы на лестнице в школе Саратова
В школе в Ленинском районе Саратова 15-летняя ученица упала с лестницы. Она получила травмы. Инцидент произошел в школе № 46 на Овражной улице.
ИА «Взгляд-инфо» в региональном минздраве рассказали, что подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
В районной администрации агентству сообщили со слов одноклассницы пострадавшей, что ученица девятого класса во время перемены упала на ступеньку в санитарной комнате.
Сотрудники школы вызвали скорую помощь и родителей. До приезда медиков девочка находилась под наблюдением учителя.
2 декабря сообщалось, что в подмосковных Люберцах одиннадцатиклассник умер на итоговом сочинении. По предварительному диагнозу медиков, у подростка оторвался тромб.