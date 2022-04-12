Эксперт спрогнозировал снижение цен на автомобили

Россия не останется без автомобилей, а рост цен на них — явление временное. Об этом 12 апреля заявил эксперт в международном маркетинге и выводе брендов на зарубежные рынки, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Илья Холоднов.

В первую очередь эксперт сообщил о текущих проблемах на авторынках. Он отметил, что сборка машин и производство деталей зачастую осуществляются в разных точках земного шара. Крупным корпорациям это приносит выгоду, но до возникновения непредвиденных ситуаций, когда они вынуждены приостановить производство. Западным государствам не хватает никеля, который находится в распоряжении России. На Украине многие бренды также остановили свою деятельность. В Европе и США уже сейчас начинают закрываться автомобильные заводы, подчеркнул Холоднов.

Что касается роста цен, он считает такое явление временным.

«Всегда подорожание автомобиля останавливает спрос, то есть покупательская способность. Поскольку она у нас не очень сейчас большая, люди не готовы по новым ценам покупать, то продавцам придется их снижать», — объяснил специалист в беседе с «Пятым каналом».

Он предрек отсутствие спроса при высокой стоимости. Поэтому, считает эксперт, цена через какое-то время нормализуется, а общая ситуация на автомобильном рынке достигнет равновесия.

Холоднов подчеркнул, что, несмотря на запрет поставок машин некоторых брендов в Россию, страна не останется без автомобилей.

«Свято место пусто не бывает. В любом случае, когда заканчивается первичный рынок, у нас есть вторичный. Поэтому такое, что вот совсем машин не будет, думаю, просто нереально. Хотя бы потому, сколько у нас автомобилей уже ввезено и никто не запрещает ввозить еще больше. И давайте не забывать, что мы находимся на территории Таможенного союза, у нас автомобили практически спокойно могут заезжать из Армении, Казахстана», — пояснил эксперт.

Накануне стало известно, что в России продажи премиальных автомобилей с пробегом в первом квартале выросли на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.