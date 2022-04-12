Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт спрогнозировал снижение цен на автомобили

Эксперт Холоднов: продавцам придется снижать цены на рынке автомобилей
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не останется без автомобилей, а рост цен на них — явление временное. Об этом 12 апреля заявил эксперт в международном маркетинге и выводе брендов на зарубежные рынки, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Илья Холоднов.

Правила ухода: кто прекращает поставки автомобилей в Россию
Некоторые производители обещают покинуть Россию навсегда

В первую очередь эксперт сообщил о текущих проблемах на авторынках. Он отметил, что сборка машин и производство деталей зачастую осуществляются в разных точках земного шара. Крупным корпорациям это приносит выгоду, но до возникновения непредвиденных ситуаций, когда они вынуждены приостановить производство. Западным государствам не хватает никеля, который находится в распоряжении России. На Украине многие бренды также остановили свою деятельность. В Европе и США уже сейчас начинают закрываться автомобильные заводы, подчеркнул Холоднов.

Что касается роста цен, он считает такое явление временным.

«Всегда подорожание автомобиля останавливает спрос, то есть покупательская способность. Поскольку она у нас не очень сейчас большая, люди не готовы по новым ценам покупать, то продавцам придется их снижать», — объяснил специалист в беседе с «Пятым каналом».

Он предрек отсутствие спроса при высокой стоимости. Поэтому, считает эксперт, цена через какое-то время нормализуется, а общая ситуация на автомобильном рынке достигнет равновесия.

Холоднов подчеркнул, что, несмотря на запрет поставок машин некоторых брендов в Россию, страна не останется без автомобилей.

«Свято место пусто не бывает. В любом случае, когда заканчивается первичный рынок, у нас есть вторичный. Поэтому такое, что вот совсем машин не будет, думаю, просто нереально. Хотя бы потому, сколько у нас автомобилей уже ввезено и никто не запрещает ввозить еще больше. И давайте не забывать, что мы находимся на территории Таможенного союза, у нас автомобили практически спокойно могут заезжать из Армении, Казахстана», — пояснил эксперт.

Накануне стало известно, что в России продажи премиальных автомобилей с пробегом в первом квартале выросли на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022