Восемь укусов клещей зарегистрировали в Тюменской области

Восемь жителей Тюменской области обратились к медикам в связи с укусами клещей. В числе пострадавших — двое детей.

По данным Роспотребнадзора, сезон активности клещей начался 30 марта. С этого момента один случай укуса зарегистрирован в Заводоуковске, один — в Ишиме, два — в Тюменском районе и четыре — в Сладковском районе. Об этом пишет портал «Наш город».

Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Случаи заболевания боррелиозом или энцефалитом не зарегистрированы.

В конце марта первый случай укуса клеща зарегистрировали в Псковской области. Пострадал пятилетний ребенок, проживающий в деревне Капустино Палкинского района.