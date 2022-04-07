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Первый случай укуса клеща зафиксировали в Псковской области

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В Псковской области зафиксирован первый с начала эпидсезона случай присасывания клеща. Об этом ИА FlashNord сообщили региональном управлении Роспотребнадзора.

Инцидент произошел 31 марта в деревне Капустино Палкинского района. Клещ укусил пятилетнего ребенка.

По данным ведомства, в 2020 году первый случай присасывания клеща был отмечен 3 апреля в Дедовичском районе, в 2019-м — 19 февраля в Псковском районе.

В этом году акарицидную обработку планируется провести на площади в 600 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях — 190 га, рассказали Псковскому агентству информации в Роспотребнадзоре.

За первые три месяца 2022 года в регионе вакцинацию и ревакцинацию против клещевого вирусного энцефалита прошли 898 человек.

7 апреля также сообщалось о первом пострадавшем от укуса клеща в Омской области. По данным регионального Роспотребнадзора, случай зафиксировали 5 апреля в Кировском округе на придомовой территории. Клеща сняли с 11-летнего мальчика.

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