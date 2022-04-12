Умерла российская цирковая артистка Светлана Авдеева

На 81-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, эквилибристка, автор и постановщик цирковых спектаклей Светлана Авдеева. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк).

Авдеева умерла в ночь на 11 апреля.

«Светлана Константиновна всю жизнь посвятила цирку, являлась продолжателем известной династии. <...> Более 70 лет продолжалась ее творческая жизнь на цирковом манеже. Ей рукоплескали зрители в разных странах мира — в Германии, Франции, Испании, Японии, Америки и многих других. Это настоящая утрата для отечественного цирка», — сообщили в Росгосцирке.

Авдеева родилась 16 июня 1941 года. Династия Авдеевых в цирковом искусстве насчитывает более 130 лет. Впервые на манеж она вышла в восьмилетнем возрасте с пластическим этюдом.

Авдеева была замужем за народным артистом России, лауреатом Государственной премии, дрессировщиком Тамерланом Нугзаровым. Вместе они создали такие цирковые спектакли, как «Горская легенда о любви», «Вива, Зорро», «Тайна ледяного замка».