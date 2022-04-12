Более 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

За минувшие сутки в Москве выпало 34% от месячной нормы осадков. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, из-за обильных дождей, связанных с южным циклоном, базовая метеостанция Москвы ВДНХ зафиксировала 15 мм осадков, или 34% от месячной нормы.

Другая метеостанция, в Тушино, зафиксировала 16 мм, что эквивалентно 36% месячной нормы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Как отметил Тишковец, в Московской области местами в осадкомеры попала почти половина всего месячного объема осадков.

«Ново-Иерусалим, Дмитров, Клин, Павловский Посад (везде 18 мм), «Подмосковная» — 20 мм и Наро-Фоминск — 21 мм, что составляет 47% от положенного за весь апрель», — рассказал специалист.

Существенных осадков во вторник, 12 апреля, в столице не ожидается. Исключением станут запад и северо-запад Московской области.

Как пишет РИАМО, на западе и северо-западе региона в зоне атмосферного фронта будет холодно, а также ожидается ливень, который принесет 5–7 мм осадков.

11 апреля Тишковец сообщил об исчезновении постоянного снежного покрова в Москве. В Подмосковье снежный покров еще фиксируется только в Новой Москве (Михайловское) — 2 см.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в целом апрель не очень дождливый месяц. Он уточнил, что климатическая сумма осадков для апреля составляет 44 мм, отмечает RT.

8 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН отметил, что для высадки растений в открытый грунт еще однозначно не пришло время. По его словам, земля еще весьма холодная, пока не прогрелась до тех значений, «которые подходят для того, чтобы в открытый грунт что-то сажать».