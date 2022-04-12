Массовое ДТП по вине такси произошло в Уссурийске

В Уссурийске произошло ДТП, виновником которого стал автомобиль такси. Он разнес две стоящие машины, не успев вовремя затормозить перед ними.

ИА UssurMedia в ГИБДД Уссурийска рассказали, что авария с участием трех автомобилей произошла на улице Тихменева. За рулем Toyota Prius находился 33-летний мужчина.

Он двигался по улице со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, а при возникновении опасности не снизил скорость и по инерции проехал вперед, на два автомобиля — Toyota Prius и Toyota Harrier.

Ушибы получили два человека — пассажирка Prius и пассажир Harrier.

Ранее сообщалось, что наибольшее число ДТП в Приморье происходит во Владивостоке, Уссурийске и Находке. Наиболее частыми причинами являются превышение скорости, нарушение правил расположения машины на проезжей части, несоблюдение очередности проезда. В числе сопутствующих нарушений выделяют вождение в пьяном виде и отсутствие прав.