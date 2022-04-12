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Разработки российских ученых на МКС используют в медицине и спорте

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На борту МКС российские исследователи вырастили белки коронавируса, которые помогут быстрее создать препараты против COVID-19. Также внеземные эксперименты ученых из РФ позволяют адаптировать оборудование для астронавтов для использования в медицине и спорте.

Кости из космоса: на борту МКС изучили стволовые клетки
Как биологические материалы, побывавшие на орбите, помогут лечить земные болезни

Не так давно на МКС на 3D-биопринтере были выращены фрагменты SARS-CoV-2, в том числе белок, с помощью которого вирус попадает в клетки человека. Полученные образцы помогут изучить механизмы внедрения патогена в организм и потенциально разработать новые лекарства. Таким же методом можно выращивать и друге белки, в том числе разных патогенов, что облегчит и ускорит создание препаратов для борьбы с ними.

Белки выращиваются именно в космосе потому, что так проще изучать их структуру. Например, самый распространенный на сегодня метод для этого — рентгеноструктурный анализ.

На МКС проводят исследования мозга, кровеносной системы и других органов человека в условиях невесомости. Большинство таких наблюдений просто дают информацию о поведении человека в космосе, но не исключено, что вскоре они пригодятся и на практике.

Созданные для космонавтов костюмы уже используются для пациентов на Земле. Например, на основе разработанного для космического полета костюма «Пингвин» специалисты сделали костюм «Регент». «Пингвин» используется и по сей день для профилактики негативного воздействия невесомости на организм человека при космических полетах — создает необходимую нагрузку на мышцы и скелет.

В конструкцию «Регента» входит система регулируемых резиновых тяжей, благодаря которым человеку приходится дополнительно напрягать мышцы, чтобы двигаться или сохранять определенное положение тела. Это позволяет сокращать сроки и повышать эффективность реабилитации в состояниях, которые могут возникать после ишемического инсульта или тяжелой черепно-мозговой травмы с двигательным неврологическим дефицитом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полет с фантазией: как космические технологии используют на Земле

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