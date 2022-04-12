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Бразильский депутат потребовал объяснить закупку виагры для военных

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Министерство обороны Бразилии заказало крупную партию препаратов для улучшения потенции. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщил федеральный депутат Элиас Ваш.

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«Виагра в правительстве! Я провел расследование и обнаружил, что Вооруженные силы одобрили покупку 35 тыс. единиц виагры. Я запросил объяснения у министерства обороны по поводу этих расходов», — написал он в Twitter.

Информация о закупке появилась на специальном портале, призванном обеспечить прозрачность реализации государственного бюджета. При этом в публикации фигурировало только название основного действующего вещества — силденафил.

Как отметил Ваш, подобные действия ведомства недопустимы, в особенности на фоне нехватки медикаментов в медучреждениях по всей стране.

В свою очередь, представители ВС Бразилии заявили, что препарат необходим для борьбы с симптомами легочной артериальной гипертензии.

Ранее, 17 февраля, в России зафиксировали увеличение спроса на препараты для повышения потенции в связи с переходом на дистанционную работу россиян, которое последовало после распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

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