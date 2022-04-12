В ГД заявили об отсутствии у Набиуллиной конкурентов на пост главы ЦБ

На пост главы Банка России нет претендентов, помимо занимающей эту должность с 2013 года Эльвиры Набиуллиной. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Других претендентов на пост главы ЦБ нет — президент внес только одну кандидатуру. Будем ее обсуждать», — рассказал депутат.

Как уточнил Аксаков, несмотря на критику в адрес Набиуллиной, в том числе в связи с резким повышением ключевой ставки и заморозкой части золотовалютных резервов, действующей команде ЦБ удалось набрать очки в условиях беспрецедентного санкционного давления.

Платежи функционируют, ни одна банковская лицензия не отозвана, рубль стабилизировался, биржа успешно восстановила свою работу, добавил депутат.

Он отметил, что золотовалютные резервы из США были выведены. $300 млрд заморозила Европа. За это ей еще придется ответить, подчеркнул Аксаков.

Эльвира Набиуллина занимает пост главы Центробанка с 2013 года. В июне 2022-го заканчивается второй срок ее полномочий. За три месяца до этой даты, в соответствии с законом, президент внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной в качестве претендента на эту должность.

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