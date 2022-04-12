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В Госдуме захотели предложить IT-специалистам из банков льготную ипотеку

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В Госдуме видят миграцию IT-специалистов из банков в IT-компании, в связи с этим предлагается разработать комплекс мер поддержки этой отрасли, сообщил в интервью «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

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«В Госдуме поддерживают решение о мерах поддержки IT-специалистов. У комитета по финрынку было лишь одно уточнение: программисты работают не только в IT-компаниях, но и, например, в банках. Важно корректно классифицировать специалистов в этой области, чтобы преференции коснулись всех, кому они положены. Уже сейчас мы видим миграцию IT-специалистов из банков в IT-компании», — пояснил Аксаков.

По его словам, если не сделать корректных ремарок в законе, то возможно отделение IT-департаментов банков в самостоятельные юрлица, что усложнит структуру работы.

Программу поддержки IT-отрасли разрабатывает Минцифры. Одна из мер — льготная ипотека для специалистов из этой отрасли. Предполагается, что она будет доступна профессионалам в возрасте 22-45 лет с доходом от 50 тыс. рублей. Размер кредита составит 18 млн рублей для городов-миллионников, 9 млн рублей — для остальных регионов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Обсуждается сохранение программы льготной ипотеки в июле 2022 года»

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