Полсотни «умных» остановок смонтируют во Владивостоке

Во Владивостоке к началу лета планируют установить еще 50 «умных» остановочных комплексов. Об этом сообщает городская администрация.

По данным властей, внешний вид новых остановок будет немного отличаться от привычных. Они станут открытыми, подогрев скамеек в них проводиться не будет.

Каждый павильон оснастят интерактивным экраном, на котором будет представлена информация для туристов и карта с трекингом автобусов. Пассажиры смогут отследить местоположение нужного автобуса, задать маршрут, узнать на какой остановке нужно выйти, чтобы добраться до необходимого места.

Кроме того, на остановках можно будет подключиться к бесплатному Wi-Fi и зарядить гаджет, уточняет РИА «Восток-Медиа».

Как отметили в городской администрации, работы по демонтажу старых павильонов уже начались. Сейчас подрядчик заливает бетонное основание под новые конструкции на остановках «Театр оперы и балета» и «Фуникулер».