Назван необычный способ облегчить симптомы аллергии

Врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева рассказала «Известиям», как аллергикам подготовиться к сезону цветения, и дала рекомендации по питанию в зависимости от типа аллергенов.

По словам специалиста, маски, к которым большинство привыкло в период пандемии коронавируса, могут помочь облегчить симптомы аллергии при прогулках на свежем воздухе в период цветения. Однако врач рекомендовала меньше находиться на открытом воздухе, каждый день менять одежду после улицы и не открывать окна в жару и ветреные дни, а также использовать влажную ткань в качестве оконного фильтра при проветривании или использовать увлажнитель воздуха.

Особое внимание стоит уделить питанию, ведь даже при отсутствии аллергии на пищевые продукты некоторые из них могут усилить аллергены на пыльцу.

Так, пациентам с аллергией на пыльцу злаковых не рекомендовано употреблять в пищу каши и злаки, хлеб, колбасы, консервы, мед, пиво, алкоголь, квас, какао, клубнику, цитрусовые, сою, бобовые, орехи, кукурузу, щавель.

При аллергии на пыльцу сорных трав исключите в период цветения из рациона мед, семена подсолнечника, горчицу, майонез, дыню, арбуз, кабачки, баклажаны, помидоры, картофель, алкоголь, зелень, специи, цитрусовые, бананы, чеснок, морковь, свеклу, шпинат.

При аллергии на пыльцу деревьев — мед, косточковые плоды, яблоки, груши, киви, орехи, морковь, зелень, специи, вина, алкоголь, березовый сок, картофель, помидоры, огурцы, лук.

«Отдельно отмечу, что участились случаи обращения пациентов к врачу с симптомами аллергии после перенесенной коронавирусной инфекции. Причинами аллергии могут быть также стрессы, инфекции, иммунодефицитные состояния, курение, прием антибактериальных препаратов. При появлении первых симптомов стоит сразу же обратиться к врачу для назначения лабораторного исследования и определения типа аллергена», — заключила Тарадеева.

Ранее, 10 марта, врач-аллерголог и иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих рассказала, что 2022 год ожидается очень тяжелым для аллергиков.

В мае прошлого года врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал способ отличить коронавирус от сезонной аллергии. По словам медика, сезонную аллергию отличают ярко выраженные респираторные проявления при относительно нормальном самочувствии. Также при аллергозе слабо выражена или отсутствует интоксикация, которая провоцирует слабость и утомляемость.