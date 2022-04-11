Только 4,75% загородных домов купили в России с помощью льготной ипотеки

С использованием льготной ипотеки совершаются только 4,75% из всех сделок с загородной недвижимостью. Об этом рассказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в понедельник, 11 апреля.

По ее словам, 80% из тех, кто покупает загородную недвижимость в кредит, подают заявки по стандартным ставкам — от 18,5 до 24%, а не льготным. В марте доля тех, кто приобретал недвижимость за городом с привлечением заемных средств, составила менее 24% от общего количества сделок.

Субсидированные ипотечные программы на частные дома распространяются либо на дома от застройщиков (юрлицо), либо земельные участки, но с обязательным заключение договора подряда на строительство, пояснила Решетникова.

По ее словам, с учетом того что объекты от застройщика стоят дороже или вообще отсутствуют, а привлечение подрядной организации значительно увеличивает стоимость строительства, многие в итоге переориентируется на готовые варианты загородной недвижимости на вторичном рынке, предпочитая более дорогую ипотеку.

«При этом нередко покупатели с более дорогой ипотекой еще и выигрывают за счет менее низкой цены объекта», — отметила замруководителя ипотечного департамента «Этажей».

Так, при одинаковых условиях: сроке кредитования на семь лет, ежемесячном платеже не более 32 тыс. рублей и первоначальном взносе 2 млн рублей по обычной ставке в 18,5% покупатель может позволить себе приобрести дом стоимостью 3,5 млн рублей. При ставке в 12% — дом стоимостью 3,8 млн рублей, 6% — дом за 4,2 млн рублей, а при ставке 3% — за 4,4 млн рублей, рассказала она.

За счет того, что в первом случае стоимость объекта меньше, такие заемщики выигрывают при досрочном погашении ипотеки, плюс ее всегда можно удешевить путем рефинансирования под более низкую процентную ставку, добавила она.

Этим и оправдывается такая большая популярность стандартных ипотечных программ сейчас, к тому же при покупке загородной недвижимости кредиты обычно берутся на небольшие недостающие суммы с перспективой быстрого погашения, заключила Решетникова.

Правительство расширило программу «Льготная ипотека» на частные дома в октябре 2021 года. Госсубсидирование кредитования при покупке жилья было запущено как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли и действует только на покупку квартир в новостройках. Ставка по ней установлена на уровне 7% годовых. Теперь ипотеку на таких условиях могут взять заемщики для покупки частных жилых домов с земельными участками в России по договорам купли-продажи, для строительства индивидуальных жилых домов по договорам подряда или для приобретения земельных участков по договорам купли-продажи и оплаты работ по строительству на них частных домов также по договорам подряда.