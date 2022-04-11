Дерипаска призвал искать новые экспортные рынки

Известный предприниматель Олег Дерипаска поделился мнением о путях развития российского экспорта. Бизнесмен считает, что России необходимо приложить все усилия для поиска новых экспортных рынков.

«Либо мы это сделаем за следующие 4-5 лет (…), и через 10 лет мы можем построить такую же успешную рыночную экономику, какой она была в 2007 году. Эта модель. Но нужно заниматься экспортом», — заявил он.

По словам предпринимателя, надо вернуться назад к рыночным отношениям. Дерипаска подчеркнул, что сейчас «нужно помогать тем людям, которые смогут экспортировать» в Юго-Восточную Азию: Вьетнам, Малайзию, Индонезию, Таиланд, а также в Китай, Индию, Ближний Восток, Северную, Западную и Южную Африку, Южную, Центральную и Латинскую Америку. «Это сложный процесс, нужно вкладывать», — отметил он.

С точки зрения Дерипаски, нужно заняться тем, чтобы у России были «суда, локомотивы, порты, крановые хозяйства, транспортные коридоры, логистика, причалы в портах, не только у нас в стране, но и там, куда мы везем». «Нужно создать свободные экономические зоны, пригласить предпринимателей из этих стран, дать возможность многим начать сначала этот цикл», — добавил он.

Предприниматель подчеркнул, что, если будет устойчивый экспорт, «мы сможем увидеть нашу страну не только свободной, вольной, но и состоятельной». «Каналы прошлого экспорта нам пытаются закрыть. (…) Может быть, большую часть закроют. Большим успехом будет, если следующие 18 месяцев нам удастся сохранить хотя бы 80% того экспорта, который был год назад. Нужно понимать, что это будет большой труд и большая удача», — заключил Дерипаска.