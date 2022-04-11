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Водитель фуры наказан условно за сбитого пешехода в Тверской области

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Суд города Бологое в Тверской области огласил решение по делу водителя большегрузного автомобиля, по вине которого погиб пешеход. Он приговорен к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Также в этот период он не сможет управлять транспортными средствами и должен заплатить в пользу потерпевшей стороны 300 тыс. рублей.

Как уточняют «Тверские ведомости», 27 октября 2021 года водитель автомобиля «Scania» с полуприцепом двигался по средней полосе по селу Куженкино Бологовского района со скоростью 67 км/ч.

На нерегулируемом пешеходном переходе он не убедился, что перед остановившейся в правой полосе машиной «ГАЗ» нет пешеходов, и продолжил движение. В результате фура сбила человека.

В суде водитель большегруза полностью признал вину. Приговор вступил в законную силу.

2 февраля в Ростове-на-Дону шестилетний ребенок погиб в результате наезда на него грузового автомобиля. Водитель «КамАЗа» не справился с управлением, заехал на разделительный газон и сбил ребенка, переходившего дорогу. Тот скончался от полученных увечий еще до приезда скорой помощи.

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