Посольство РФ направило в МИД Польши ноту из-за захвата дипсобственности

Посольство России направило в МИД Польши ноту протеста из-за захвата находящегося в российской дипсобственности здания. Об этом 11 апреля рассказал посол РФ Сергей Андреев.

Он пояснил, что в ноте заявили о том, что участок, на котором находится объект, предоставлен нам польскими властями в 1970-е годы. Польская сторона это соглашение не разрывала и является его стороной, соответственно, для нее это соглашение по-прежнему является обязывающим. Здание и инфраструктура на этом участке построены еще советской стороной за свой счет для дипломатических целей и, соответственно, является объектом российской дипломатической недвижимости.

Во время захвата здания присутствовал мэр Варшавы Рафал Тшасковский, его сопровождал посол Украины в Польше Андрей Дещица. Он заявил, что подал в МИД Польши просьбу, в которой выразил заинтересованность в долгосрочной аренде здания.

Однако российский посол указал, что планы по заселению здания иллюзорны.

«Из-за обструкционистской позиции польских властей, которые много лет препятствовали оформлению этого объекта как российской недвижимости, мы были лишены возможности его использовать, соответственно, оно много лет находилось в состоянии заброшенности, запустения, деградировало и сейчас находится откровенно в аварийном состоянии. Я не знаю, кого там собираются селить, но на данный момент оно категорически непригодно для заселения кого бы то ни было. Там нужно проводить длительный и затратный ремонт», - сказал он.

11 апреля в Варшаве было захвачено здание, являющееся дипсобственностью РФ. О принятии таких мер предупреждение от Польши поступило еще 1 марта. Тогда речь шла также о школе при посольстве России, которая располагается на улице Келецка, 45. МИД заявил, что здания не используются Россией в дипломатических и консульских целях.

20 марта польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о желании властей лишить Россию собственности и активов, которые находятся в Польше.

Страны Запада начали вводить новые санкции и высылать дипломатов России после начала Москвой специальной операции по защите Донбасса с 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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