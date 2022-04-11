В столице открыли выставку в честь 350-летия Петра I

В Москве покажут подлинные документы эпохи Петра Великого. В столице открыли выставку, посвященную 350-летию со дня рождения первого российского императора. Широкой публике представят более 200 архивных ценных бумаг, сообщает телеканал «Известия». Посетители смогут увидеть старинные рукописи, уникальные гравюры и печатные издания, связанные с жизнью Петра Алексеевича. Первый раздел выставки посвящен личности Петра I, его биографии и семейной жизни. Центральное место в экспозиции отведено Северной войне в XVIII веке. Дипломатия эпохи представлена грамотами мировых монархов. Документы подтверждают возрастающую роль России на политической арене.

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