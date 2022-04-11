Прямой эфир

В столице открыли выставку в честь 350-летия Петра I

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве покажут подлинные документы эпохи Петра Великого. В столице открыли выставку, посвященную 350-летию со дня рождения первого российского императора. Широкой публике представят более 200 архивных ценных бумаг, сообщает телеканал «Известия». Посетители смогут увидеть старинные рукописи, уникальные гравюры и печатные издания, связанные с жизнью Петра Алексеевича. Первый раздел выставки посвящен личности Петра I, его биографии и семейной жизни. Центральное место в экспозиции отведено Северной войне в XVIII веке. Дипломатия эпохи представлена грамотами мировых монархов. Документы подтверждают возрастающую роль России на политической арене.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022