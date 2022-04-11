В России водители стали реже сдавать экзамен на права с первого раза

ГИБДД России за 2021 год провела 7,7 млн экзаменов на водительские права, из них 3,4 млн человек сдавали теорию и 4,3 млн — практику. Такие цифры следуют из данных Госавтоинспекции, которые проанализировал ТАСС.

Из числа сдающих теоретические экзамены, удачно прошли проверку с первого раза только 37% водителей, а практический экзамен сдали с первого раза только 20% водителей.

По сравнению с показателями 2020 года число водителей, успешно сдавших теоретический и практический экзамены на права с первого раза, сократилось на 4 и 14% соответственно, пишет «Газета.ru».

Отмечается, что чаще всего кандидаты в водители на экзаменах ошибаются при парковке задним ходом, при параллельной парковке задним ходом. Также частыми ошибками являются невключение поворотника, непредоставление преимущества другим участникам дорожного движения.

В 2021 году зарегистрировано 8217 таких автоаварий: по вине начинающих водителей погибли 769 человек, ранены более 11 490 человек.

В России с 1 апреля 2021 года вступили в силу изменения в правила проведения практической части экзамена. Из нее исключена проверка навыков управления автомобилем на закрытых площадках, а сотрудники ГИБДД стали оценивать будущих водителей только в условиях реального дорожного движения. В связи с этим сокращение числа сдавших экзамен на права с первого раза на практическом экзамене можно связать с введением новых правил его проведения, отмечается в материале.

30 марта в МВД России сообщили, что в январе этого года по вине начинающих водителей в России произошло 490 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 36 человек.