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В России запустят специальную программу поддержки фармотрасли

Мишустин: Правительство РФ запускает специальную программу поддержки фармотрасли
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Правительство России запускает программу поддержки предприятий фармацевтической и медицинской промышленности. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями 11 апреля.

«Правительство запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий в фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибуторов такой продукции и аптечных сетей», — заявил премьер.

Все они смогут получить независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии, указал он.

Мишустин пояснил, что из-за давления на Россию и нарушения логистики могут появиться сложности с поставками. Однако, по словам главы правительства, принимаются меры, чтобы нужные людям препараты были доступны. Прежде всего власти помогают компаниям, которые способны обеспечить собственное производство, отметил Мишустин.

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В ходе выступления 7 апреля в Госдуме Мишустин рассказал о мерах правительства по поддержке экономики и россиян в условиях санкций. В частности, он заявил, что соцвыплаты и пенсии будут проиндексированы на фоне нынешней ситуации. Кроме того, будут увеличены минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума по поручению президента.

Глава кабмина заверил, что правительство совместно с Госдумой будет оперативно вырабатывать меры поддержки граждан и экономики. По его словам, эффективность подготовки антикризисных мероприятий резко повысилась в условиях пандемии коронавируса от идеи до реализации закона.

Также правительство продолжит развивать социальную поддержку граждан и вырабатывать меры по защите интересов российских потребителей в условиях санкций.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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