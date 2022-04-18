Названы полезные для белизны зубов продукты

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог, стоматолог-хирург «СМ-Стоматология» Инна Ростовенко рассказала «Известиям», какие продукты способствуют белизне зубов.

Как отметила врач, белизне зубов способствуют в первую очередь твердые зеленые овощи (в частности, сельдерей) и фрукты.

«Это самоочищение эмали, так как происходят механическая очистка и массаж десен, а кроме того, выделяется слюна, которая тоже очищает поверхность зубов. Также клубника — она содержит яблочную кислоту, способствует отбеливанию. Цитрусовые содержат большое количество кислот, например лимонную и аскорбиновую, которые удаляют пигмент», — уточнила Ростовенко.

Однако, если употреблять слишком много клубники, это может привести к гиперчувствительности зубов.

Молочные продукты в свою очередь содержат кальций, который укрепляет эмаль.

«Что касается напитков, то это вода. Она очищает поверхность зуба, нормализует кислотно-щелочной баланс», — подчеркнула врач.

При этом Ростовенко уточнила, что для индивидуальной консультацией рекомендуется обратиться к специалисту.

В конце января стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Виктория Чередниченко рассказала «Известиям», о чем может говорить кровоточивость десен. По словам врача, среди основных факторов, которые вызывают кровоточивость десен, — неправильная чистка зубов, которая способствует накоплению патогенного налета на зубах и вызывает такие заболевания десен, как гингивит, пародонтит, пародонтоз.