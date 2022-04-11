Доля деревянных домов в России выросла вдвое

За последние 15 лет доля жилых домов, которые построили с применением древесины, выросла в два раза и составляет сейчас 21,75%. Об этом сообщили в Рослесинфорге в понедельник, 11 апреля.

По данным организации, больше всего деревянных домов строят в Приволжском федеральном округе. Доля региона составляет 26,1% с общим количеством площади построек чуть больше 173 млн кв. м. На втором месте — Центральный федеральный округ, где площадь деревянных домов достигает 25,72% от общего количества и составляет 163,9 млн кв. м. На третьем — Сибирский ФО с 17,18% и 113,9 млн км. м, на четвертом — Северо-Западный ФО с 9,47% и 62,8 млн кв. м. Пятерку лидеров замыкает Дальневосточный ФО, где возвели 60,2 млн кв. м деревянного жилья, что составляет 9,08% от общей площади таких домов.

Дальше в порядке убывания следуют Уральский ФО (8,98% и 59,6 млн кв. м), Южный ФО (4,17% и 27,6 млн кв. м) и Северо-Кавказский ФО (0,31% и 2,0 млн кв. м).

Самый «деревянный» регион в России — Республика Алтай. Там деревянные дома составляют 64,82% от общего количества жилья.

На втором месте находится Республика Тыва, где 62,95% жилого фонда составляют дома из дерева. На третьем — Якутия, где 54,88% от общего объема жилья — деревянное. В пятерку лидеров также входят Забайкальский край и Республика Бурятия. Доля жилья из дерева в этих регионах превышает половину от общего объема жилого фонда в площадном измерении.

Как отметил директор Рослесинфорга Павел Чащин, Россия обладает обширными лесными ресурсами — больше 20% мировых ресурсов, и многолетними традициями деревянного домостроения.

«В перспективе ежегодно растущего спроса на стройматериалы лесопромышленный комплекс России имеет большие перспективы для роста, особенно после ввода запрета на вывоз круглых лесоматериалов. Внутренний рынок постепенно будет переориентирован на развитие глубокой обработки древесины и увеличения объемов выпуска готовой продукции», — сказал он.

Основной объем строящегося жилья в стране приходится на кирпичные и монолитные дома — 22,512 млн кв. м и 19,227 млн кв. м соответственно по итогам 2021 года.

В январе эксперты строительной отрасли рассказали «Известиям» о перспективах цен на древесину в этом году и о том, когда и как выгоднее строить деревянные дома. Так, компания «Стройком» посоветовала заключать поэтапный договор на постройку дома, например, на полгода, а также проводить контрактовку с подрядчиками. В Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) добавили, что весь 2021 год фиксировали увеличение стоимости стройматериалов, в том числе древесины из-за возросшего спроса со стороны стройки. В объединении заявили о необходимости иметь механизмы, которые не будут критично влиять на себестоимость строительства на внутреннем рынке, чтобы в конечном итоге не сильно выросла конечная стоимость жилья.