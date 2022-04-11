Врач предупредил о смертельной опасности плесени на продуктах

Употребление продуктов с плесенью смертельно опасно. Об этом 10 апреля рассказал врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов.

«Самая ядовитая — желтая плесень и черная гниль. Желтая плесень продуцирует сильный микотоксин, который также называют афлотоксином. Встреча его с организмом человека нежелательна и крайне опасна: он вызывает тяжелейшие поражения легких и даже может приводить к смерти. Черная гниль на хлебе продуцирует алкалоид фумигоклавин, который способен вызывать тяжелую интоксикацию, обладает гемолитическим и антигенным действием и выраженными аллергенными свойствами, вызывает аспергиллез», — цитирует его издание «Доктор Питер».

Как пояснил врач, плесень — это длинные переплетенные нити, которые пронизывают весь продукт, даже если это не видно глазу.

«Как правило, грибами заражаются продукты, которые находятся во влажной и жаркой окружающей среде. Если в хлебе появилась горечь или неприятный запах, то нельзя его есть. Плесень проникает глубоко в продукты и полностью заражает их», — предупредил профессор.

Даже если на хлебе нет следов плесени, но вы чувствуете запах гнили, затхлости, прогорклости, то, значит, хлеб уже начал плесневеть, отметил Кутушов.

Наиболее опасными эксперт назвал заплесневевшие орехи и арахисовую пасту. В них, по словам профессора, развиваются самые токсичные виды грибов. Кроме того, опасно есть испорченные консервы, мясные изделия.

В то же время так называемая благородная плесень, используемая для выделки особых сортов сыра, не представляет опасности.

«Есть, конечно, пищевая плесень, например на сырах, но это другой разговор. Такую плесень специально выращивают особым образом», — пояснил врач.

Ранее, 1 марта, от употребления продуктов с плесенью предостерег врач-диетолог Алексей Ковальков. Он предупредил, что если у вас появилась маленькая точка плесени на хлебе, то этим плесневым грибом пророс уже весь батон.