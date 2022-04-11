Кадыров заявил о наступлении РФ при невыполнении Украиной обязательств

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 11 апреля заявил, что российские военные организуют наступление на все города Украины, если Киев не выполнит свои обязательства.

Как подчеркнул глава республики, Вооруженные силы России готовят наступление на украинские населенные пункты с целью освобождения их от «нациков» и «бандеровцев».

«Задачи ясны, и мы уже начинаем работать конкретно, точечно, и будет наступательная волна <...> не только в Мариуполе, но и во всех других населенных пунктах, городах и селах. Но Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим, такая задача поставлена главнокомандующим ...президентом [России Владимиром Путиным]», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Кадырова, военные действия не завершатся до тех пор, пока Украина не выполнит свои обязательства.

Во вторник, 5 апреля, глава Чечни сообщал, что большая часть артиллерии и живой силы противника уничтожена. Подобная положительная динамика, подчеркивал он, наблюдается повсюду.

Так, 4 апреля, по словам главы Чечни, более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским Вооруженным силам в Мариуполе. Он отметил, что сдавшиеся в плен находятся в полной безопасности, и призвал украинских военных вместе с российскими навести порядок в стране ради мирной жизни.

7 марта в Кремле заявили, что для прекращения спецоперации по защите Донбасса Киев должен выполнить требования Москвы, касающиеся нейтрального статуса Украины, а также признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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