Прямой эфир
Мир
Илон Маск передумал входить в совет директоров Twitter
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Ступине выросло до семи
Армия
Украинские националисты заминировали подступы к порту Мариуполя
Общество
В Сахалинской области задержали группу крабовых браконьеров
Общество
Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за покупку алкоголя детям
Мир
В ДНР заявили об освобождении 80% порта в Мариуполе
Мир
В Турции заявили о возможности приобретения российских Су-57
Мир
ВСУ сдали российским военным новые танки в Харьковской области
Политика
Депутат Госдумы предложил запретить госслужащим выезд за границу
Армия
Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 под Харьковом
Армия
ВС РФ уничтожили поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300
Сюжет:

Кадыров заявил о наступлении РФ при невыполнении Украиной обязательств

Кадыров заявил о наступлении России на города Украины, если Киев не выполнит обязательства
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 11 апреля заявил, что российские военные организуют наступление на все города Украины, если Киев не выполнит свои обязательства.

Между мирами: в разрушенный Мариуполь постепенно возвращается жизнь
Гуманитарная и боевая обстановка в городе остается напряженной, но развязка уже близка

Как подчеркнул глава республики, Вооруженные силы России готовят наступление на украинские населенные пункты с целью освобождения их от «нациков» и «бандеровцев».

«Задачи ясны, и мы уже начинаем работать конкретно, точечно, и будет наступательная волна <...> не только в Мариуполе, но и во всех других населенных пунктах, городах и селах. Но Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим, такая задача поставлена главнокомандующим ...президентом [России Владимиром Путиным]», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Кадырова, военные действия не завершатся до тех пор, пока Украина не выполнит свои обязательства.

Во вторник, 5 апреля, глава Чечни сообщал, что большая часть артиллерии и живой силы противника уничтожена. Подобная положительная динамика, подчеркивал он, наблюдается повсюду.

Так, 4 апреля, по словам главы Чечни, более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским Вооруженным силам в Мариуполе. Он отметил, что сдавшиеся в плен находятся в полной безопасности, и призвал украинских военных вместе с российскими навести порядок в стране ради мирной жизни.

7 марта в Кремле заявили, что для прекращения спецоперации по защите Донбасса Киев должен выполнить требования Москвы, касающиеся нейтрального статуса Украины, а также признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022