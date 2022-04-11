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Генпрокуратуру попросили пресечь махинации застройщиков

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Генпрокуратуру попросили пресечь махинации девелоперов с эскроу-счетами. О выявленных схемах мошенничества говорится в обращении в Генпрокуратуру и Минстрой члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, руководителя рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александра Якубовского, с которым ознакомились «Известия».

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В Госдуме выявили схему, при которой девелопер продает часть квартир своим аффилированным структурам по цене ниже рыночной, а они, перепродавая их гражданам, завышают ее. Таким образом на эскроу-счетах замораживается только сумма, которую заплатили аффилированные компании. Остальные средства идут застройщику в карман.

Депутат предлагает «сотрудникам Генпрокуратуры и Минстрою совместно с рабочей группой президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков проработать механизм по недопущению злоупотребления уступками прав требования со стороны застройщиков».

«Также считаем необходимым проводить прокурорскую проверку деятельности застройщика, если он продал 10% квартир в новостройке по цене ниже рыночной более чем на 20%», — сказал Якубовский «Известиям».

За последнее время был зафиксирован рост числа жалоб граждан на случаи, описанные в обращении парламентария.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ход рублем: Генпрокуратуру попросили пресечь махинации застройщиков»

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