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Российская система сможет отслеживать внешние атаки на Рунет

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Инженеры из Самарского университета разработали оригинальную систему мониторинга качества передачи данных в интернете — NetTestBox. В мире существует только два ее глобальных аналога: американский и европейский. Подобные системы оценивают основные технические характеристики работы сетей, образующих мировую паутину, рассказали «Известиям» разработчики.

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Помимо прочего, добываемая системой информация позволяет отслеживать несанкционированные утечки данных, видеть, какая часть трафика идет через иностранные каналы, и, следовательно, уязвима для отключения извне.

В случае, если западные системы диагностики интернет-связи станут недоступны для российских пользователей, NetTestBox сможет их заменить. Она позволит засечь отключения нашей страны от международных точек обмена данными и поможет оценить влияние недружественных действий на Рунет. Систему можно использовать для формирования безопасного и независимого от других стран цифрового пространства.

Система диагностики интернет-соединений представляет собой набор датчиков, которые устанавливаются на различные сетевые узлы. Для того, чтобы контролировать российский участок сети, достаточно нескольких сотен устройств.

Так как отечественный интернет объединяет около 1200 автономных систем (составные части сети), максимально целостную картину даст установка одного датчика на каждую из них. Пока NetTestBox, работая в тестовом режиме, объединяет только пять устройств.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Лучше не связывайся: российская система отследит внешние атаки на Рунет»

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